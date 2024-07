Weniger bunt als in der Vorsaison Fortuna setzt mit neuem Heimtrikot auf Schlichtheit

Bei Fortuna Düsseldorf ist das stets etwas anders, denn zwar müssen die Heimtrikots der Satzung zufolge immer in Rot und Weiß gehalten sein; welche der beiden Farben dabei dominiert, bleibt allerdings den Designern des Klubs vorbehalten. Und so fallen die Heimshirts eben manchmal eher weiß, manchmal eher rot aus. Oder sogar rot-weiß-quergestreift wie in der vergangenen Saison.