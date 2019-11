Gespräche laufen bereits : Neuer Vertrag für Funkel nur noch Formsache

Düsseldorf Die Vertragsverlängerung von Trainer Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf steht unmittelbar bevor. Beide Seiten wollen sich noch vor der Winterpause einigen.

Nein, bis Marbella wolle man diesmal mit einem neuen Vertrag für Trainer Friedhelm Funkel nicht warten. Das kündigte Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann auf der Mitgliederversammlung am Sonntag an und schickte anschließend noch ein paar Erläuterungen hinterher: „Nicht, weil Marbella wegen der Geschehnisse im Wintertrainingslager 2018 ein belastetes Wort wäre, sondern weil es einfach keinen Sinn macht, so lange zu warten. Die gegenseitige Bereitschaft ist da, weiter an diesem Erfolgsprojekt mitzuarbeiten, und dann wüsste ich nicht, warum man das nicht frühzeitig entscheiden sollte.“