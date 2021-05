Fortuna hat neuen Trainer gefunden : So lange läuft der Vertrag von Preußer

Foto: imago images/HMB-Media/HMB Media via www.imago-images.de 12 Bilder Das ist Fortunas Trainerfavorit Christian Preußer

Exklusiv Düsseldorf Fortuna hat einen Nachfolger von Uwe Rösler als Trainer des Zweitligisten gefunden. Christian Preußer soll voraussichtlich am Donnerstag vorgestellt werden. Was schon über den Vertrag des 37-Jährigen in Düsseldorf bekannt ist.