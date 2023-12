„Ich lebe Düsseldorf“ Neuer Laden in Benrath mit Fanartikeln in Rot-Weiß

Der Düsseldorfer Laden „Fanshop Bezirk 9“, der im Stadtsüden Marketing-Produkte rund um die Themen Landeshauptstadt Düsseldorf und ihre Fortuna vertreibt, ist umgezogen. Inhaber Thorsten Hüttner hat sein Sport- und Fanartikelgeschäft vom ehemaligen Standort im Geschäftszentrum an der Hasselsstraße in das Ladenlokal nach Benrath in die Görresstraße 5 verlegt, wo vormals ein Lego-Store und anschließend ein Obst- und Gemüseladen untergebracht waren.