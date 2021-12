Nach schwacher Hinrunde : Fortuna verliert drastisch an Marktwert

Fortuna verliert drastisch an Marktwert

Düsseldorf Fortuna hat laut des Online-Portals „transfermarkt.de“ durch die schwache Hinrunde einen starken Marktwertverlust hinnehmen müssen. Gleich 13 Spieler wurden abgewertet. Es gibt aber auch drei große Gewinner. Um wen es sich handelt.

Fortuna Düsseldorf ist neben Werder Bremen und Hannover 96 der große Verlierer des neuen Marktwert-Updates des Online-Portals „transfermarkt.de“. Das ergab die Veröffentlichung am Mittwoch. Bei den Rheinländern sinken gleich 13 Spieler im Marktwert.

Den größten Verlust muss dabei Leihspieler Robert Bozenik hinnehmen. Der slowakische Nationalspieler büßt direkt 700.000 Euro an Wert ein. Prozentual ist Felix Klaus der größte Verlierer: Sein Marktwert sank um ganze 33,3 Prozent. „Fortuna kassiert mit einem Minus im gesamten Kader von rund 2,7 Millionen Euro nach Werder Bremen und Hannover 96 das größte der Liga. Eigentlich als Aufstiegskandidat gehandelt, heißt es derzeit graues Mittelfeld“, begründet TM-Marktwertadmin Tobias Kröger die Verluste. „Hoch bewertete Spieler wie Robert Bozenik, Kristoffer Peterson oder Leonardo Koutris konnten daran bisher nichts ändern und werden deshalb deutlich abgewertet.“

Natürlich gibt es bei den Düsseldorfern aber auch Gewinner. So ist die überragende Hinrunde von Khaled Narey auch nicht den Experten von „transfermarkt.de“ verborgen geblieben. Der Flügelspieler erhält ein Marktwert-Plus von 50 Prozent. „Er ist eine positive Ausnahme und glänzt seit seiner Aufwertung im Herbst nicht mehr nur als Vorbereiter, sondern auch als Torschütze“, erklärt Kröger.

Genauso steil steigt auch der Marktwert von Innenverteidiger Christoph Klarer an. Die beiden sind damit zwei große Gewinner des Updates. Der größte Nutznießer der Hinserie ist aber ein anderer Spieler. Für diesen gibt es ein Plus von sage und schreibe 180 (!) Prozent. Um wen es sich dabei handelt, sehen Sie in unserer Bilderstrecke. Klicken Sie sich durch!