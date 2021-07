Wegen Entwicklungen bei Frosinone : Fortuna mit neuer Hoffnung auf Rückkehr von Krajnc

Foto: Frederic Scheidemann 20 Bilder Dieser Stürmer wird wohl nicht nochmal bei Fortuna landen...

Düsseldorf Eine Rückkehr von Innenverteidiger Luka Krajnc zu Fortuna schien nahezu ausgeschlossen. Doch neue Entwicklungen bei Frosinone Calcio könnten wieder Bewegung in die Sache bringen. Was in Italien passiert ist.