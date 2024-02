Die nächsten Ausfälle drohen Um diese beiden Spieler sorgt sich Fortuna-Trainer Thioune vor Rostock-Duell

Und doch hat er seinen Kapitän noch nicht gänzlich abgeschrieben. Auf die Frage, ob er von einem definitiven Ausfall des 30-Jährigen ausgehe, antwortet Thioune: „So weit will ich nicht gehen. Es ist aber so, dass er am Mittwoch nicht auf dem Platz stehen konnte und am Donnerstag genauso wenig wird auf dem Platz stehen können. Und dann sind wir schon zwei Tage vor dem Spiel – und müssen schauen, inwieweit das funktionieren kann oder nicht.“