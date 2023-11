Nationalspieler von Fortuna in starker Form Tzolis legt Grundstein zum Sieg, Tanaka liefert weiter ab

Vier davon haben am Donnerstag ihre erste Partie hinter sich gebracht: Ao Tanaka für Japan, Christos Tzolis für das griechische U21-Team, Isak Johannesson für Island und Sima Suso für die deutsche U19-Auswahl. Und in drei von vier Fällen taten sie das nicht nur mit viel Spielzeit, sondern auch einem Sieg als Lohn. Einzig Johannesson, der beim 2:4 im EM-Qualifikationsspiel in der Slowakei zur Halbzeit eingewechselt worden war, musste eine Niederlage einstecken.