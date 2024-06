DFB-Team zu Gast bei Fortuna Nationalmannschaft absolviert erstes Länderspiel nach der EM in Düsseldorf

Wohin der sportliche Weg im weiteren Turnierverlauf führt, ist gleichwohl ungewiss. Fest steht dafür, dass die Nationalelf ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM am 7. September (20.45 Uhr) in Düsseldorf austrägt und somit quasi zu Gast sein wird bei Zweitligist Fortuna. Ungarn ist dann erneut der Gegner, diesmal in der Nations League; damit kommt es also zur schnellen Revanche für das Duell in der EM-Vorrunde. Die weiteren Heimspiele in der Nationenliga finden am 14. Oktober in München gegen die Niederlande und am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina statt.