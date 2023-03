1:5 gegen Kaan-Marienborn Ampomahs Treffer hilft Fortunas U23 nicht weiter

Die Vorentscheidung zum 0:3, zehn Minuten nach Wiederanpfiff, war in der Entstehung erneut unglücklich, aber verdient. Nick Otto hielt seinen Gegenspieler leicht, was dieser dankend annahm. Schiedsrichter Marc Jäger entschied auf einen sehr schmeichelhaften Elfmeter. Ampomah, Fortunas bester Mann auf dem Platz, belebte die „Zwote“ zwar in einer Phase, in der keiner mehr damit rechnete, und traf zum 1:3. An einer Aufholjagd hatte Marienborn aber kein Interesse. Die Gäste legten noch zwei Treffer nach, und so stand am Ende eine 1:5-Niederlage.