In Düsseldorf nur Störfaktor Bei diesem Verein ist Fortuna-Missverständnis Ampomah gelandet

Nach einem halben Jahr ohne Verein wechselte Ampomah nun in die kanadische Premier League zum vierfachen Meister Forge FC. Dort freute sich Chefcoach Bobby Smyrniotis über einen Offensivspieler, der in den europäischen Top-Ligen abgeliefert habe, wie es in einer Mitteilung heißt. Ob Ampomah den Erwartungen diesmal gerecht werden kann oder wie in Düsseldorf zum Missverständnis wird, bleibt abzuwarten.