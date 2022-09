3:1 gegen Lippstadt : Ampomah schnürt Doppelpack für Fortunas U23

Nana Ampomah. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Mit gleich vier Profileihgaben trat die „Zwote“ der Fortuna gegen den SV Lippstadt an. Am Ende feierte sie in der Regionalliga West einen völlig verdienten 3:1-Sieg. Rückkehrer Nana Ampomah trumpfte groß auf und steuerte zwei Tore zum Erfolg bei.

Es gab durchaus gute Gründe, dem Paul-Janes-Stadion am Samstag fernzubleiben. Angenehme Temperaturen und Sonnenschein luden zu Unternehmungen an der frischen Luft ein, die Bundesliga-Konferenz zum gemeinsamen Fernsehgucken. Nur eine Ausrede galt diesmal nicht: die sonst so häufige Parallelansetzung mit den Begegnungen der Profis. Das Heimspiel von Fortunas Regionalliga-Fußballern gegen den SV Lippstadt fand schließlich einen Tag nach dem 1:2 der Zweitliga-Mannschaft in Heidenheim statt. Trotzdem verloren sich gerade einmal 200 Zuschauer an den Flinger Broich, wo die „Zwote“ einen verdienten 3:1-Sieg feierte.

Erst tief in der Nacht waren die Profis aus Baden-Württemberg zurückgekehrt, ausschlafen durften sie trotzdem nicht. Während Chefcoach Daniel Thioune den Großteil seiner Mannschaft zwecks Regeneration in den Arena-Sportpark bat, schickte er drei Akteure, die an der Brenz nicht zum Einsatz gekommen waren, zur „Zwoten“: Nana Ampomah, Kwadwo Baah und Michal Karbownik. Außerdem kehrte Torwart Dennis Gorka nach überstandener Verletzung erwartungsgemäß in die Startelf zurück, sodass gegen die Westfalen insgesamt vier Profileihgaben auf dem Feld standen.

Ihren Stempel konnten sie dem Geschehen zunächst allerdings nicht aufdrücken. Ampomah, der auf dem linken Flügel begann, gab nach drei Minuten zwar den ersten Schuss der Begegnung ab und verfehlte das Ziel auch nur knapp, doch ansonsten blieb die lautstarke Unterstützung der mitgereisten Anhänger aus Lippstadt lange Zeit der aufregendste Aspekt des Nachmittags. Das änderte sich nach gut einer halben Stunde: Im Anschluss an eine präzise Flanke von Linksverteidiger Mert Göckan flog Ephraim Kalonji, der als alleinige Spitze gestartet war, in den Fünfmeterraum und köpfte den Ball artistisch zur 1:0-Führung in den Winkel.

Die wäre nur zwei Minuten später beinahe schon wieder Makulatur gewesen. Nach einer Ecke setzte Luis Allmeroth die Kugel an den Pfosten, den direkten Nachschuss von Maximilian Fischer blockte die „Zwote“-Deckung im Verbund. Ein gutes Stück zuvor hatte Gorka bereits erstklassig mit dem Fuß gegen Finn Heiserholt pariert. Es war also nicht so, dass die Flingerner die Partie komplett unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Aber sie waren doch die bessere und klar tonangebende Mannschaft.

Vor allem hätten die Rot-Weißen ihren Vorsprung rasch ausbauen können. Nachdem Kalonji auf Höhe des Elfmeterpunkts vom Sekunden vorher eingewechselten Lippstädter Ersatztorhüter Christopher Balkenhoff gefällt worden war, vergab Kevin Brechmann den folgenden Strafstoß kläglich. Kurz darauf stürmte er alleine auf den Keeper zu, brachte das Kunstleder aber erneut nicht an ihm vorbei.

Und so kam unter den Augen von Chefcoach Thioune und Sportdirektor Christian Weber natürlich alles, wie es in solchen Situationen immer kommt. Der Sekundenzeiger schaffte nach Wiederbeginn nicht einmal eine Runde, bevor Innenverteidiger Tim Corsten vor dem Tor am Ball vorbeisäbelte und Viktor Maier den Ausgleich erzielte. Diesmal war es die „Zwote“, die schnell antworten wollte – und der diese Antwort auch gelang. Mit einer sehenswerten Einzelleistung brachte Ampomah die Hausherren wieder nach vorne.

