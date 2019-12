Fakten zum Fortuna-Spiel : Nagelsmann ist gegen Funkel noch sieglos

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig ist auch das Duell des ältesten gegen den jüngsten Trainer der Bundesliga. Julian Nagelsmann konnte dieses Aufeinandertreffen noch nie für sich entscheiden.

Stärken und Schwächen Die Leipziger stellen die mit Abstand stärkste Auswärtsmannschaft der Liga (mit 16 Punkten und 19:8 Toren, Schalke folgt mit 13 Zählern und 14:9 Toren), sie haben in dieser Saison in der Fremde erst einmal verloren (in Freiburg), Fortuna ist in diesem Vergleich Viertletzter (fünf Punkte, 10:19 Tore). Die Gäste sind außerdem die torgefährlichste Mannschaft der Bundesliga: Sie haben ligaweit die meisten Treffer erzielt (39 in 14 Spielen). Und die Leipziger sind auch aus der Distanz so gefährlich wie kein anderes Team. Schon achtmal haben sie mit Schüssen von außerhalb des Strafraums getroffen (so oft wie keine anderer Bundesligist). Ganz im Gegensatz dazu die Düsseldorfer: Sie haben noch keinen Fernschuss versenkt, haben alle ihre 16 Treffer innerhalb des 16-Meter-Raumes erzielt (wie Dortmund und Frankfurt). Fortuna ist bislang heimschwach, sie hat auf eigenem Platz in sechs Partien nur sechs Treffer zustande gebracht (kein anderes Team hat weniger Tore erzielt).