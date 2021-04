Wechsel zu Liga-Konkurrenten : Nächstes Talent verlässt Fortuna am Ende der Saison

Vincent Schaub wechselt zum SV Rödinghausen



Die U23 von Fortuna muss den nächsten Abgang verkraften. Vincent Schaub wechselt zur kommenden Saison zum SV Rödinghausen. In Ostwestfalen erhält der 22-Jährige einen Vertrag für zwei Jahre.



Schaub hat seit 2011 seine gesamte fußballerische Ausbildung bei Fortuna absolviert. In der aktuellen Spielzeit stand er für die U23 in der Regionalliga West in 27 Spielen auf dem Platz, erzielte zwei Tore und bereitete drei Treffer vor.