Ex-Fortune mit 84 Jahren verstorben : Nachruf zu Manfred Krafft

Düsseldorf Manfred Krafft bestritt als Abwehrspieler und Läufer von 1959 bis 1966 134 Pflichtspiele für Fortuna. Im Alter von 84 Jahren ist er in der vergangenen Woche gestorben. Ein Nachruf.

Geboren ist Manfred Krafft in Flingern, der Heimat der Fortuna. Und zu dem Düsseldorfer Traditionsverein hatte er bis zuletzt eine besonders tiefe Beziehung, denn er spielte für keinen anderen Klub, und nach seiner aktiven Fußballerlaufbahn war der gelernte Stuckateur zweimal als Trainer für die Rot-Weißen tätig. Im Alter von 84 Jahren ist er nun fern seiner Geburtsstadt nach längerer Krankheit gestorben, in Karlsruhe. Baden war seine zweite Heimat geworden. Mehr als 40 Jahre lebte er in Ettlingen-Spessart südlich von Karlsruhe. In Ettlingen wird er auch beigesetzt.