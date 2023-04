Nachruf auf Dieter Bierbaum Er war die Stimme von Fortuna

Wenn er dies mit seinen Einsätzen für Fortuna in Einklang bringen konnte, fuhr Bierbaum gern nach Bayern in den Urlaub. Unweit der Zugspitze gehörte er einem kleinen Freundeskreis an, mit dem er in winterlicher Landschaft an den traditionellen Hornschlittenrennen teilnahm – durchaus etwas abenteuerlich anmutende Abfahrten.