Absage eines Kandidaten : Narey-Nachfolge bei Fortuna ist wieder völlig offen

Düsseldorf Am Freitag absolviert Fortuna bereits ihr zweites Heimspiel der neuen Zweitligasaison. Wer jedoch die durch den Abgang des Topscorers Khaled Narey freigewordene Position im Kader bekleiden soll, ist noch ungeklärt. Am Mittwochabend gab es neue Fakten.

So sehen Allofs und Weber die Lage auf dem Transfermarkt

Nach Fortunas 2:1 in Magdeburg

Nach Fortunas 2:1 in Magdeburg : So sehen Allofs und Weber die Lage auf dem Transfermarkt

Schon ein Rückschlag bei den Bemühungen der Düsseldorfer, denn der deutsche U21-Nationalspieler schien sowohl in Sachen Tempo als auch Technik und Abschlussqualität durchaus in der Lage, die durch Nareys Abgang geschlagene Lücke zu schließen. Zuletzt schien es fast nur noch darum zu gehen, ob es den Düsseldorfern gelingen könnte, Massimo fest zu verpflichten oder ob es auf eine Leihe hinausliefe. Letzteres hatte VfB-Sportchef Sven Mislintat noch am Dienstag mit einer Aussage genährt.