Japaner nach WM in Katar begehrt Diese Klausel gibt es im Vertrag von Ao Tanaka

So richtig, richtig, richtig angekommen ist Ao Tanaka noch immer nicht in Düsseldorf. Der Japaner wechselte in der vergangenen Saison von Kawasaki Frontale auf Leihbasis zur Fortuna. Zum ersten Mal raus aus seinem Heimatland. Gelandet ist er damals bei einem Klub mit einem Trainer, der vor allem mit sich selbst beschäftigt war. Unter Christian Preußer lief es für Tanaka nicht gut, aber auch die ganze Mannschaft nicht. Erst mit dem Wechsel auf Daniel Thioune blitzte endlich das Können des Kaders auf – und dem 24-jährigen Tanaka.