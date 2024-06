Nach verpasstem Bundesliga-Aufstieg Fortuna-Boss Jobst – „Sport kann brutal sein“

Ein, zwei Nächte, vielleicht auch drei, sagt Fortuna-Vorstandschef Alexander Jobst in der wohl bittersten Stunde seiner inzwischen schon fast zweieinhalbjährigen Amtszeit in Düsseldorf, müsse er nun erstmal über die dramatischen Ereignisse von Montagabend schlafen. Der Zweitliga-Dritte hat kurz zuvor einen kaum noch für möglich gehaltenen Tiefschlag erlitten und im Relegations-Finale gegen den VfL Bochum nicht nur einen 3:0-Hinspielsieg, sondern auch den Bundesliga-Aufstieg verspielt. Einhergehend mit zusätzlichen Einnahmen in zweistelliger Millionen-Höhe, die dem Klub schon dicht vor Augen waren.