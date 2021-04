Nach Spielabsage am Samstag gegen KSC : 9,5 Dinge, die man als Fortuna-Fan stattdessen machen kann

Düsseldorf Fortunas Spiel am kommenden Samstag gegen den Karlsruher SC fällt aus. Die Frage aller Fragen für einen echten Anhänger: Was soll man nun mit diesem Tag anfangen? Wir haben da ein paar Vorschläge für alle Fortuna-Fans.

Fortunas Spiel am kommenden Samstag gegen den Karlsruher SC fällt aus. Ja, ja, total ärgerlich. Aber was will man machen. Wir sagen: Na uuuuuund! Und frei Haus servieren wir Ihnen 9,5 Vorschläge, was man in der Zeit stattdessen machen könnte:

9,5. Für Newsletter anmelden Weil es uns so wichtig ist, wollen wir Ihnen hier gerne von einem neuen Projekt berichten. Ab Montag, 12. April, versenden wir jeden Abend einen 18fuemmenneunzich-Newsletter. Wenn Sie möchten, schicken wir ihn auch in Ihr Mail-Postfach. Darin enthalten ist alles, was man über den tollsten Klub der Welt wissen sollte: exklusive Nachrichten, persönliche Eindrücke und Einschätzungen unserer Reporter, Historisches, Kurioses und einen Ausblick auf das Wichtigste, was am nächsten Tag bei Fortuna Düsseldorf ansteht. Sie bekommen alles auf einen Blick in Ihrem Posteingang. Wir wissen, wir hatten Sie schon nach dem ersten Satz, aber diese Infos wollten wir Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. Die Registrierung ist kostenfrei. Klicken sie einfach hier, um sich anzumelden.