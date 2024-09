Nach Partie gegen Hertha BSC Mit diesem Auftritt hat Fortuna-Keeper Kastenmeier in Berlin überrascht

Im Bauch des Olympiastadions in Berlin stand Kastenmeier am vergangenen Sonntag in einem zumindest für ihn eher ungewöhnlichen Look. Seine Fingernägel waren lackiert. Ob es eine spezielle Botschaft dahinter geben würde, will unsere Redaktion von „Flo“ wissen. Der antwortet zunächst knapp in seiner ihm eigenen Art: „Das ist jetzt keine Fabian Reese 2.0 Nummer.“