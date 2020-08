Nach Corona-Fällen : Fortuna trainert wieder - fünf Spieler in Quarantäne

Zurück auf dem Trainingsplatz: die Spieler von Fortuna. Foto: Fortuna

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist nach den beiden positiven Corona-Fällen am vergangenen Freitag bereits am Dienstagmorgen wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Nana Ampomah und David Kownacki sind weiter in Quarantäne – genauso wie drei weitere Spieler.

Fortuna Düsseldorf ist auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Fünf Tage nach den beiden positiven Corona-Fällen im Team hat die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler am Dienstagmorgen eine Übungseinheit absolviert. Zuvor ist in einer Mannschaftssitzung die Thematik rund um die Covid-19-Fälle Nana Ampomah und Dawid Kownacki noch einmal intensiv aufgearbeitet worden. „Es geht darum, noch einmal die Sinne zu schärfen“, sagte Rösler im Gespräch mit unserer Redaktion. Soll heißen: Jeder muss sich weiterhin der Verantwortung für sich, das Team, seinen Verwandten und der Gesellschaft allgemein bewusst sein.

Nach den ausschließlich negativen Befunden der Testung am Montag steht Rösler derzeit nur ein Rumpfkader zur Verfügung: 17 Spieler, darunter die Torhüter Raphael Wolf und Florian Kastenmeier, sowie Jamil Siebert und Tim Köther aus der U19- bzw. der U23-Mannschaft.

Foto: Christof Wolff 21 Bilder Fortuna siegt im ersten Testspiel