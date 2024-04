„Willkommen in der Realität“ Trainer Thioune will mit Fortuna schnell wieder nach Leverkusen – als Bundesligist

Die Reise in die BayArena war für Fortuna am Mittwochabend wie ein Ausflug in einen viel zu großen, viel zu teuren Erlebnispark. Dass die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune überhaupt einmal beim kommenden Deutschen Meister aus Leverkusen ein DFB-Pokal-Halbfinale absolvieren würde, hätten zu Saisonbeginn im vergangenen Sommer wohl nur kühnste Optimisten für möglich gehalten. Am Ende verirrte sich der Zweitligist bei seiner 0:4-Pleite auf dem ungewohnten, riesigen Terrain erheblich, was von vornherein das wahrscheinlichste aller Szenarien gewesen war. Doch er will schon bald in die BayArena zurückkehren.