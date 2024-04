Trotz 0:4 im Pokal gefeiert So emotional reagieren die Fortuna-Profis auf die tolle Unterstützung ihrer Fans

Der Trainer will da beim Lob für die Fortuna-Anhänger keinen Deut zurückstehen. „Der letzte Moment in der Kurve war ganz wichtig für meine Mannschaft“, erläutert Daniel Thioune. „Sie ist ja schon während des Spiels gefeiert worden, und hinterher haben die Jungs einen ganz klaren Auftrag bekommen: Wenn man so unterstützt wird, bei einem solchen Ergebnis und zu so einem Zeitpunkt, dann muss man etwas zurückgeben.“