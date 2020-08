Corona-Quarantäne aufgehoben : Warum Fortuna ab Dienstag wieder trainieren darf

Sicherheit geht vor: Trainer Uwe Rösler mit Mundschutz. Foto: dpa/Sascha Schuermann

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf kann möglicherweise am Dienstag schon wieder mit großen Teilen des Teams auf den Trainingsplatz zurück. Nach ersten Recherchen des Gesundheitsamts wird die Gefährdung, sich angesteckt zu haben, bei großen Teilen der Mannschaft als gering eingestuft.

Bei Fortuna Düsseldorf sehnt man sich einfach nur nach so etwas wie Normalität. Ein Verlangen, dass in dieser Zeit viele Menschen verspüren, die durch die Corona-Pandemie Einschränkungen erleben. Der Fußball-Zweitligist hat sehr eindrücklich vorgeführt bekommen, welche Restriktionen es nach einem positiven Test geben kann. Bei Nana Ampomah und David Kownacki war das Virus am Freitag nachgewiesen worden. Die Testergebnisse gab es allerdings erst nach der Partie beim TSV Meerbusch, weshalb die zuständigen Gesundheitsbehörden die Akteure der Fortuna zunächst für zehn Tage, die Meerbuscher für fünf Tage in häusliche Quarantäne beordert hatten.

Die Maßnahmen sind allerdings schon deutlich abgeschwächt worden. Einige Angestellte Fortunas haben demnach bereits die Nachricht bekommen, nicht mehr unter häuslicher Quarantäne zu stehen. Ihnen wurde nur empfohlen, aktuell größere Ansammlungen zu meiden, um auch ein Restrisiko auszuschließen. Bei ihnen gehen die Behörden davon aus, dass sie nicht zu dem Kreis der Kategorie eins zählen, also Personen, die über einen längeren Zeitraum in kurzer Distanz mit Ampomah und Kownacki zusammengelebt haben. Wer hat neben wem im Bus und der Kabine gesessen? Wie lange saßen alle zusammen in einem Raum? Wurde viel oder wenig gesprochen? Je nach Einschätzung wird es für Fortuna verschiedene Gruppen geben. Am Montag soll es eine weitere Testung für rund 40 Personen geben, Spieler, Betreuer, Mitarbeiter des Vereins.