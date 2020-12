3:2-Sieg gegen Fortuna : Fan-Eklat nach Pokalsieg von RWE

Die Anzeigetafel in Essen. Foto: imago images/Nordphoto/nordphoto / Rauch via www.imago-images.de

Meinung Essen Nach dem verdienten 3:2-Erfolg von Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal gegen Fortuna ist es vor dem Stadion zu größeren Ansammlungen von Fans gekommen. Die Mannschaft des Regionalligisten feierte mit. Während der Corona-Pandemie sind genau solche Zusammenkünfte verboten.

Rot-Weiss Essen ist die größte Überraschung unter den bisher 14 feststehenden Achtelfinalisten des DFB-Pokals. Der Viertligist versank nach dem 3:2-Coup gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwochabend im Freudentaumel. Neben den Essenern schafften acht Fußball-Bundesligisten und fünf Zweitligisten den Einzug in die nächste Runde.

Zwölf Jahre hatte RWE auf so einen Erfolg warten müssen, nun krönte der Sieg im Pokal ein sportlich bärenstarkes 2020. Kein einziges Pflichtspiel verlor der Tabellenführer der Regionalliga West in den vergangenen zwölf Monaten. In Runde eins hatten die Essener schon Erstligist Arminia Bielefeld mit 1:0 überrumpelt. Kostenpflichtiger Inhalt Und auch Fortuna hatte über weite Strecken der Partie nicht wirklich etwas entgegenzusetzen.