Fans und Spieler der Fortuna : So reagiert das Netz auf Funkels Abschied

So reagiert das Netz auf Funkels Abschied

Düsseldorf Nach der Vorstands-Entscheidung, sich von Trainer Friedhelm Funkel zu trennen, melden sich viele Fans zu Wort. Eine Auswahl.

Friedhelm Funkels Abschied von der Fortuna war sehr bewegend, und entsprechend fielen auch die Reaktionen im Internet auf die Trennung von dem Chefcoach aus, der die Düsseldorfer in die Bundesliga und dort im ersten Jahr auf einen sensationellen zehnten Platz geführt hatte. Auffällig war jedoch, dass die meisten Spieler sich mit öffentlichen Äußerungen zurückhielten.

Am Abend der Beurlaubung meldete sich zunächst Janine Hennings zu Wort, Ehefrau von Torjäger Rouwen, und postete bei Instagram neben einem Foto ihres Mannes mit Funkel das Wort „Danke“, zudem den Hashtag „#mehrmenschenwiediese“. Am Donnerstagmorgen folgte dann Rouwen Hennings selbst und richtete bei Instagram rührende Worte an Funkel (siehe Foto): „Vielen Dank, Trainer. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.“