Nur 1:1 gegen Aufsteiger Elversberg Warum sich Fortuna in einer ganz gefährlichen Phase befindet

Vielleicht hofft bei Fortuna so mancher, dass sich am Aschermittwoch alles wieder ordnen wird. Bis dahin ist das Rheinland sowieso lahmgelegt. Phasenweise hat sich das auch in den Auftritt der Mannschaft am Karnevalssamstag übertragen. Als Top-Team verkleidet, haben sich die Düsseldorfer beim 1:1 gegen die SV Elversberg als eine sehr biedere Truppe offenbart. Dabei, und das gehört auch zur Wahrheit, hätte nur eine von fünf (!) hundertprozentigen Chancen verwandelt werden müssen – und das jecke Publikum hätte sich auf Betriebstemperatur geschunkelt.