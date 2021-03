Nach Astrazeneca-Impfung : Darum war Fortuna-Doc Blecker nicht in Heidenheim dabei

Düsseldorf Wenn ein Spieler von Fortuna sich bei einem Pflichtspiel auf dem Boden vor Schmerzen krümmt, wartet er normalerweise immer schon am Seitenrand, um zum Einsatz auf den Platz zu stürmen. Doch gegen den 1. FC Heidenheim fehlte Ulf Blecker. Warum der Mediziner ausgefallen ist.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt der Orthopäde seinen Ausfall: „Ich habe mich am Freitag gegen Corona impfen lassen. Danach war ich was angeschlagen und es wäre einfach nicht vernünftig gewesen, nach Heidenheim zu reisen.“ Blecker hat den Impfstoff von Astrazeneca bekommen. Er sagt: „Mir ist wichtig, deutlich zu sagen: Es hat sich um eine ganz normale Impfreaktion meines Körpers gehandelt. Es ist kursiert ja aktuell so viel Humbug in der Welt – jeder, der die Chance dazubekommt, sollte sich auf jeden Fall auch impfen lassen.“