„Geht mir ein bisschen auf den Sack“ So reagiert Fortuna-Trainer Thioune auf Tanaka-Jubel und Becherwürfe

Als die Kugel an der Bremer Brücke just vor der Ostkurve im Netz zappelte, drehte Ao Tanaka mit einem breiten Grinsen auf den Lippen und ausgebreiteten Armen zum Jubeln ab. Fast schon ungläubig, denn am Ende wusste der japanische Nationalspieler in Diensten von Fortuna wohl am allerwenigsten, wie genau er diesen Treffer zum 4:0-Endstand beim VfL Osnabrück erzielt hatte. Am Ende war es so, dass sich der Laufweg des Mittelfeldspielers mit der Schussbahn kreuzte, auf die Matthias Zimmermann den Ball geschickt hatte – und irgendwie landete er dann hinter der Linie.