Keine Enttäuschung bei Fortuna-Trainer Thioune „Wenn sich einer richtig auf die Relegation freut, dann bin ich das“

Im Holstein-Stadion und in dessen naher Umgebung ist die Hölle los. Feiernde Kiel-Fans bevölkern gemeinsam mit ihrer Mannschaft den Rasen, immer wieder steigen Feuerwerksraketen in den schleswig-holsteinischen Nachthimmel auf, und an jeder Ecke läuft die Vereinshymne der „Störche“. Währenddessen verschwindet der Mannschaftsbus von Fortuna ziemlich genau eine Stunde nach dem Abpfiff heimlich, still, leise und voller enttäuschter Gesichter aus dem Herzen der blau-weiß-roten Party. Der Frust sitzt tief nach dem 1:1 bei den Norddeutschen, das die Hausherren in die Bundesliga gebracht und den Rheinländern ihren Traum vom direkten Aufstieg zerstört hat.