Fortuna Düsseldorf nach 0:0 beim VfB Stuttgart zwischen Freude und leiser Enttäuschung

Stuttgart Das 0:0 beim VfB Stuttgart lässt viele im Tross des Bundesliga-Aufsteigers etwas ratlos zurück. Die Leistung passt, vor allem in der äußerst stabilen Defensive. Vorn jedoch lassen die Düsseldorfer eine Reihe hochkarätiger Chancen aus.

Am Ende wusste niemand, ob er sich jetzt freuen oder ärgern sollte. „Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen“, sagte Fortunas Sportvorstand Erich Rutemöller nach dem 0:0 am Freitagabend beim VfB Stuttgart. Trainer Friedhelm Funkel ergänzte im passenden Tenor: „Ich hab‘ auch erst mal überlegen müssen und mir dann gesagt: Lasst uns einfach zufrieden sein, am Ende ist jeder Punkt wichtig. Was mir besonders wichtig war, ist die Leistung der Mannschaft.“ Und an der gab es nun wirklich nicht viel auszusetzen - außer, dass Fortuna es verpasste, ihre ausgezeichneten Torchancen in einen verdienten Auswärtssieg umzumünzen.