Leichte Gehirnerschütterung : Fortuna muss vorerst auf Dawid Kownacki verzichten

Kownacki fällt für das Aue-Spiel aus



Fortunas Stürmer Dawid Kownacki steht der Mannschaft in der entscheidenden Phase der Zweitligasaison vorerst nicht zur Verfügung. Der 24-Jährige erlitt am vergangenen Samstag in der Partie gegen Eintracht Braunschweig eine leichte Gehirnerschütterung. Das ergaben Untersuchungen unter der Führung von Vereinsarzt Ulf Blecker und bei Fortunas Radiologie-Partner Radios. Der polnische Nationalstürmer kann in dieser Woche nicht am Training teilnehmen und steht Fortuna damit auch für das kommende Heimspiel der 2. Bundesliga am Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue (15.30 Uhr) nicht zur Verfügung.