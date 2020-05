Keine Zuschauer beim Spiel in Köln : Fortuna muss Derby-Gefühl selbst erzeugen

Düsseldorf Derbys leben von der aufgeheizten Atmosphäre. Am Sonntag sind keine Zuschauer im Kölner Stadion. Eine hohe Eigenmotivation ist gefragt. Und die spricht Trainer Uwe Rösler seiner Mannschaft auch zu.

Wenn es um Derbys geht, muss Uwe Rösler nicht lange über seine intensivsten Erfahrungen nachdenken: „Manchester City gegen Manchester United war etwas ganz Besonderes, keine Frage“, sagt er. Von vier Spielen konnte er zwar keines gewinnen, aber immerhin drei Tore für die Citizens erzielen. Nun steht für den 51-Jährigen das erste Derby als Trainer in Deutschland an: Mit Fortuna beim 1. FC Köln – allerdings ganz ohne Zuschauer. Ist das dann überhaupt ein echtes Rheinisches Derby? „Es ist ein Derby, ganz klar“, sagt Rösler. „Es ist Kölsch gegen Alt. Und Alt schmeckt mir ohnehin besser.“

Mehrere Spieler haben schon kundgetan, dass sie mit einem weinenden Auge in das Duell mit der Nachbarstadt gehen werden. „Schon vor der Saison habe ich mich auf das Spiel beim FC gefreut“, sagt Verteidiger Niko Gießelmann. „Ein Derby zu spielen, ist immer etwas ganz Besonderes. Leider wird es keine Stimmung geben, weil keine Zuschauer im Stadion sein werden. Aber das müssen wir als Profis so annehmen. Es wird sicher schwer werden, denn Köln ist gut drauf, aber wir haben die Qualität, um sie asuwärts zu besiegen.“

Ohne die Corona-Krise wären am Sonntagabend über 50.000 Zuschauer im ausverkauften Kölner Stadion. Das Derbyfeeling würde automatisch kommen, wenn sich der Bus mit den Spielern den Weg durch die Fanmassen bahnen würde. Aber so sagt Uwe Rösler: „Wir werden wieder das gleiche Hotel wie in der vergangenen Saison beziehen und am Sonntag entspannt anreisen, wir rechnen schließlich nicht mit Staus.“