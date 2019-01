Fehlende Rasenheizung: Fortuna bibbert im Schnee

Düsseldorf Weil eine Rasenheizung fehlt, musste Fortuna Düsseldorf am Mittwoch auf Schnee trainieren. Für die Vorbereitung auf die Partie am Samstag bei der TSG Hoffenheim ist das nicht gerade optimal.

Das Problem der fehlenden Rasenheizung ist seit langem bekannt, aber an solchen Tagen fällt es immer besonders auf: Pünktlich zu Beginn des Trainings am Mittwoch begann es über dem Arena-Sportpark heftig zu schneien. Und so mussten die Bundesliga-Kicker um Trainer Friedhelm Funkel auf dem rutschigen Untergrund ihre Übungseinheit abhalten. Für die Vorbereitung auf die Partie am Samstag bei der TSG Hoffenheim ist das nicht optimal.