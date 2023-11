Museums-Pläne von Zweitligist auf Eis Deshalb ist dieser Nachlass Fortuna durch die Lappen gegangen

Exklusiv | Düsseldorf · In Mönchengladbach gibt es die Fohlenwelt. In Dortmund das Borusseum. In Düsseldorf gibt es aktuell einen Kellerraum in der Arena ohne Zugang für die Öffentlichkeit. Und selbst dieser Platz soll künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Woran der Umzug in das Stadtmuseum gescheitert ist.

29.11.2023 , 07:02 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport