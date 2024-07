„Zebras“ auf F95-Jagd Warum ein ganzes Stück Fortuna im Umbruch des MSV Duisburg steckt

Fortuna gegen den MSV Duisburg – dieses Duell gab es zuletzt im März 2018. Die darauffolgende Entwicklung der beiden Traditionsklubs hätte nicht gegenläufiger sein können, und doch treffen sie nun wieder aufeinander. Während Fortuna in dieser Zeit für zwei Jahre erstklassig spielte und in der vergangenen Saison erneut am Aufstieg schnuppern durfte, musste sich der MSV am Ende der Spielzeit durch den Abstieg in die Viertklassigkeit vorerst aus dem Profifußball verabschieden.