Versammlung am Sonntag: Fortunas Mitglieder fordern mehr Einbindung

Düsseldorf Am Sonntag um 11 Uhr beginnt in der Arena die Mitgliederversammlung von Fortuna Düsseldorf. Wahlen zum Aufsichtsrat stehen nicht auf dem Programm. Dafür fordert ein Mitglied den Ausschluss einer Ultra-Gruppierung.

Fortunas Fans ließen beim Freitagspiel gegen den FSV Mainz 05 (0:1) keinen Zweifel daran, was sie sich von der Mitgliederversammlung am Sonntagvormittag erhoffen. In kurzen Abständen wechselten auf der Südtribüne Plakate mit Appellen für mehr Einbindung der Anhänger und fangerechte Abstoßzeiten mit solchen gegen Kommerz-Auswüchse. Beispiel: „Weihnachtspulli, Halbzeitspiele – wo bleibt eure DNA?“ Damit deutete sich an, was man bei der Versammlung am Sonntag ab 11 Uhr in der Arena erwarten kann.