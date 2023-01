Im Trainingslager in Marbella Mit diesem Angebot bricht Fortuna alle Rekorde

Da kümmert er sich vorwiegend um die Kommunikation in allen sportlichen Belangen. Doch so ganz kann er von seiner großen Liebe nicht lassen. Bei den allermeisten Testspielen sitzt Polster am Mikrofon und kommentiert die Auftritte der Düsseldorfer Mannschaft. Natürlich mit einem wohlwollenden Blick mit Fortuna-Brille, aber keineswegs scheut er sich davor, auch durchaus kritische Eindrücke weiterzugeben.