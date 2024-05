Trainer Thioune will im Rückspiel ein Finale Warum Fortuna mit großer Zuversicht in die Relegation gegen Bochum geht

In vielen Fußballstädten der Republik beginnt dieser Tage der Urlaub. Die reguläre Saison ist in allen Ligen beendet, für die meisten Mannschaften hat die Sommerpause begonnen. Und so ist Düsseldorf einer der wenigen Flecken, an denen niemand auch nur den Hauch eines Gedankens an Sonne, Strand und Meer verschwendet. Fortuna ist schließlich noch nicht am Ziel, steht sie doch vor der großen Gelegenheit, über die am Donnerstag beginnende Relegation gegen den VfL Bochum in die Bundesliga aufzusteigen.