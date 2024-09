Bärenstarkes Comeback gegen Hannover Warum sich Fortuna-Verteidiger Gavory mit einer solchen Leistung unverzichtbar macht

Daniel Thioune hatte einiges durcheinandergewürfelt, sowohl personell als auch taktisch. Auch dem Trainer von Zweitligist Fortuna war freilich nicht verborgen geblieben, dass seine Mannschaft in den vergangenen zwei Wochen – namentlich in den Spielen bei Dynamo Dresden (0:2) und beim SSV Ulm (2:1) – weit entfernt war von ihrem Leistungslimit. Also änderte der 50-Jährige nicht nur das System und ließ sein Team am Freitag gegen Hannover 96 in einer 4-4-2-Formation auflaufen, sondern reagierte auch auf die Formschwäche einzelner Akteure.