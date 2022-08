Als 13-Jähriger : Mit dieser Szene wurde Fortunas Baah in England berühmt

Düsseldorf Noch ist Fortunas Zugang Kwadwo Baah in Düsseldorf ein recht unbeschriebenes Blatt. Bekanntheit erlangte er innerhalb Englands aber bereits im Jahr 2016. Damals sorgte er als Balljunge für einen echten Aufreger. Was passiert ist. Und wie er die Situation damals erklärte.

Der damals 13-Jährige wurde durch diese Aktion über Nacht zu einer echten Berühmtheit in England und vor allem in der Hauptstadt London, in der Crystal Palace sein Zuhause hat. „In der Schule bin ich nun sehr berühmt“, sagte Baah damals im Interview mit dem vereinseigenen Klubmedium und erklärte noch einmal die Szene: „Ich habe gesehen, dass unsere Spieler sehr sauer darüber waren, dass der gegnerische Torwart sich so lange Zeit für den Abstoß gelassen hat. Auch die Zuschauer haben angefangen, ihn auszubuhen. Und auch ich habe mich über das Zeitspiel echt geärgert. Also bin ich auf das Spielfeld gerannt und habe den Ball auf die Linie gelegt.“