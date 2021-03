Der 18fümmenneunzich-Blog : Mit dieser Elf will Fortuna das Endspiel gegen Bochum gewinnen

Thomas Pledl erfolgreich operiert



Thomas Pledl wurde am Montagvormittag am Knie operiert. „Die Operation ist erfolgreich verlaufen, ‚Toni’ geht es den Umständen entsprechend gut“, berichtet Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker. Der Eingriff selbst erfolgte durch Prof. Dr. Stefan Hinterwimmer in München.