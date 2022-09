Beim 3:1 gegen Rostock : Mit dieser Aktion hat Thioune Fortunas Spieler heiß gemacht

Düsseldorf Daniel Thioune verfügt über etliche Qualitäten – sonst hätte er es kaum geschafft, den besten Punkteschnitt aller bisherigen Fortuna-Trainer zu erreichen. Seine Kernkompetenz ist allerdings seine Ansprache an die Spieler, die diese stets herausstellen. Was er sich diesmal einfallen ließ.

Manch einem wird es während der ganzen Jubelarie um den 3:1-Sieg von Fortunas letztem Aufgebot gegen Hansa Rostock am vergangenen Samstagabend gar nicht aufgefallen sein. Trainer Daniel Thioune, den sonst sein schwarzer Kapuzenpullover mit dem F95-Logo auf der Brust bei fast allen Spieleinsätzen treu begleitet, war da nach dem Abpfiff auf einmal inmitten von Spielern und Betreuerstab im roten Trikot zu sehen. Das gleiche Modell, das auch die Profis in den 90 Minuten zuvor getragen hatten.

Was zunächst nur wie ein kleiner Gag wirkte, hatte schon einiges mehr in sich, wie der „Express“ zuerst berichtete. Hinter dem Modewechsel steckte nämlich eine neue Motivationsidee des 48-Jährigen. Dieser ist ja ohnehin dafür bekannt, immer wieder neue Wege der Ansprache an seine Spieler zu finden, und diesmal hatte dieser Weg eben die Farbe Rot.