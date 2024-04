Riesenkulisse, Rote Karte, rein in die Kurve Mit diesen Worten bedankt sich Adam Bodzek bei Fortuna und den Fans

Es läuft die 78. Minute in der Partie zwischen Fortunas Regionalliga-Fußballern und der U23 von Borussia Mönchengladbach. Adam Bodzek verlässt in seinem Abschiedsspiel unter tosendem Applaus den Platz. So weit, so normal. Doch der Mann mit über 300 Einsätzen für die Rot-Weißen wurde nicht etwa ausgewechselt – nein, Schiedsrichter Dominic Stock hatte dem Routinier die Rote Karte entgegenstrecken musste. Denn Bodzek hatte scheinbar solch eine Sehnsucht nach der Fortuna-Fankurve, in die er sich noch während des Spiels begeben sollte, dass er Ryan Naderi bei der 0:3-Niederlage gegen die „jungen Fohlen“ als letzter Mann zu Fall brachte und folgerichtig vom Feld flog.