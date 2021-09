Um in Düsseldorf schneller anzukommen : Mit diesen Fortuna-Legenden hat sich Preußer ausgetauscht

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 31 Bilder Das ist Fortunas Trainer Christian Preußer

Exklusiv Düsseldorf Wie tickt Fortuna? Was macht diesen Traditionsverein von 1895 so besonders? Was sind die Fallstricke, die einem beim Zweitligisten zur Gefahr werden können – vor allem, wenn man noch nicht ausreichend Stallgeruch hat? Christian Preußer hat sich mit Persönlichkeiten aus dem Umfeld ausgetauscht.