Fortunas Kader : Mit diesen zwei Profis plant Allofs für die neue Saison nicht mehr

Düsseldorf Klaus Allofs sieht sich nach der Entwicklung in den vergangenen Monaten unter Daniel Thioune darin bestätigt, dass der Kader von Fortuna durchaus qualitativ in der Lage ist, um höhere Ansprüche zu stellen. Doch nun stehen Entscheidungen an: Wer bleiben soll, wer gehen muss.