Am Ende der Vorbereitung mit Zweitligist Mit diesen Problemen hat Fortunas Trainer Thioune zu kämpfen

„Ich habe im Augenblick 15, 16 Spieler auf Augenhöhe. Ich kann gar nicht so viele Fehler machen in Richtung Magdeburg“, sagte Thioune noch zum Abschluss des Trainingslagers. „Ich hoffe, das bleibt auch so. Dann sind wir konkurrenzfähig.“ Seine Hoffnung: am Montag sind die angeschlagenen Spieler wieder soweit genesen, dass sie am Trainingsbetrieb teilnehmen können. In den allermeisten Fällen sollte das auch realistisch sein.