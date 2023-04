Mitte der zweiten Hälfte Mit diesem taktischen Kniff sicherte Fortuna-Trainer Thioune den Sieg

Die Mehrzahl jener Zuschauer, die es mit Fortuna hielten, staunten vermutlich nicht schlecht, als am Sonntag die 71. Minute anbrach. Dank des letztlich entscheidenden und einzigen Treffers von Emmanuel Iyoha kurz nach der Halbzeit lag das Team von Trainer Daniel Thioune gegen den SV Darmstadt 98 knapp vorne, doch es war eben noch eine Menge an Zeit auf der Uhr – möglicherweise zu viel, um schon in den Verwaltungsmodus zu schalten. Doch auf Höhe der Mittellinie standen zwei Defensivspezialisten bereit, um neu aufs Feld zu kommen: Jordy de Wijs und Nicolas Gavory.