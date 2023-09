Verhandlungen laufen Mit diesem Spieler im Kader steckt Fortuna mitten in Vertragsgesprächen

Düsseldorf · Das Transferfenster hat am vergangenen Freitag geschlossen. Die Herausforderungen für Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber gehen indes nahtlos weiter. Denn es gibt auch noch ein paar offene Themen innerhalb des bestehenden Kaders. Was in der Länderspielpause startet.

04.09.2023, 10:38 Uhr

Diese Verträge laufen Ende der Saison 2022/23 aus 16 Bilder Foto: Frederic Scheidemann/Hendrik Deckers/Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Im Fußball hat irgendwann irgendwer entschieden, dass es nicht reicht, einfach nur so über das Spiel zu sprechen. Und so haben Wörter Einzug gehalten, die sich nach großer Welt anhören. Wenn ein Spieler also gleich auf einigen Positionen spielen kann, dann ist es nicht einfach nur ein Spieler, der gleich auf einigen Positionen spielen kann, sondern er ist polyvalent. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Verträge laufen Ende der Saison 2023/24 aus